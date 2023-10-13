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Сегодня, 16:34

Касаткина сыграет с Крейчиковой в полуфинале турнира в Чжэнчжоу

Руслан Минаев
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Чешка Барбора Крейчикова победила украинку Лесю Цуренко в четвертьфинале турнира WTA в Чжэнчжоу — 6:3.

Перед вторым сетом украинка отказалась продолжать встречу.

Крейчикова в полуфинале сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Барбора Крейчикова (Чехия, 7) — Леся Цуренко (Украина, Q) — 6:3 отказ 2-го игрока

Дарья Касаткина
Леся Цуренко
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