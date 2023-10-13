Касаткина сыграет с Крейчиковой в полуфинале турнира в Чжэнчжоу
Чешка Барбора Крейчикова победила украинку Лесю Цуренко в четвертьфинале турнира WTA в Чжэнчжоу — 6:3.
Перед вторым сетом украинка отказалась продолжать встречу.
Крейчикова в полуфинале сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Чжэнчжоу (Китай)
Турнир WTA Zhengzhou Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Барбора Крейчикова (Чехия, 7) — Леся Цуренко (Украина, Q) — 6:3 отказ 2-го игрока
Новости