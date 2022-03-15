Осака рассказал, почему заплакала после выкриков болельщицы о том, что она «отстой»

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала инцидент с болельщицей в матче с Вероникой Кудерметовой.

В одном из первых геймов женщина с трибуны крикнула: «Наоми, ты отстой», и японка попросила выгнать ее. Но арбитр ответила, что не знает, кто конкретно кричал. Затем теннисистка попросила у судьи микрофон, чтобы напрямую обратиться к болельщикам. В этот момент она плакала.

«Если честно, мне и раньше кричали всякое. Меня это не особо напрягало, но в этом матче прямо задело. Я смотрела видео, где Винус и Серену освистывают, и, если вы никогда этого не видели, его стоит посмотреть. И я не знаю почему, но это засело у меня в голове и много раз проигрывалось. Я стараюсь не плакать. Хочу просто сказать спасибо и поздравить Кудерметову. Спасибо», — приводит слова теннисистки Twitter-аккаунт SMSTNS.

Напомним, что российская теннисистка Вероника Кудерметова разгромила экс-первую ракетку мира Осаку (6:0, 6:4) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.