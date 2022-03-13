Кудерметова обыграла Осаку и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова разгромила экс-первую ракетку мира, японку Наоми Осаку (6:0, 6:4) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. Игра длилась 1 час 18 минут.
Соперницей россиянки в третьем круге станет Мария Боузкова (Чехия, Q).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 21) — Наоми Осака (Япония) — 6:0, 6:4
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