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Сегодня, 09:27

Кудерметова обыграла Осаку и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Виктория Кравченко
Вероника Кудерметова.
Фото Twitter

Российская теннисистка Вероника Кудерметова разгромила экс-первую ракетку мира, японку Наоми Осаку (6:0, 6:4) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. Игра длилась 1 час 18 минут.

Соперницей россиянки в третьем круге станет Мария Боузкова (Чехия, Q).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 21) — Наоми Осака (Япония) — 6:0, 6:4

Вероника Кудерметова
Наоми Осака
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