Халеп обыграла Кирстю и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Румынская теннисистка Симона Халеп в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе обыграла соотечественницу Сорану Кирстю со счетом 6:1, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Халеп не сделала ни одного эйса и совершила 4 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 6.
В четвертьфинале турнира Халеп встретится с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) — Людмила Самсонова (Россия).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Симона Халеп (Румыния, 24) — Сорана Кирстя (Румыния, 26) — 6:1, 6:4
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