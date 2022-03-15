Халеп обыграла Кирстю и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Румынская теннисистка Симона Халеп в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе обыграла соотечественницу Сорану Кирстю со счетом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Халеп не сделала ни одного эйса и совершила 4 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 6.

В четвертьфинале турнира Халеп встретится с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) — Людмила Самсонова (Россия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Симона Халеп (Румыния, 24) — Сорана Кирстя (Румыния, 26) — 6:1, 6:4