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Сегодня, 07:37

Голубич сыграет с Рыбакиной в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Швейцарская теннисистка Виктория Голубич одержала победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она переиграла итальянку Ясмин Паолини — 7:5, 1:6, 7:6 (7:4).

В четвертом круге Голубич сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана, которая сегодня выиграла у Виктории Азаренко.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Паула Бадоса (Испания, 5) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 32) — 7:6 (7:4), 6:1

Виктория Голубич (Швейцария, 31) — Ясмин Паолини (Италия) — 7:5, 1:6, 7:6 (7:4)

Теннис
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