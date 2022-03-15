Голубич сыграет с Рыбакиной в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Швейцарская теннисистка Виктория Голубич одержала победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она переиграла итальянку Ясмин Паолини — 7:5, 1:6, 7:6 (7:4).

В четвертом круге Голубич сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана, которая сегодня выиграла у Виктории Азаренко.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Паула Бадоса (Испания, 5) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 32) — 7:6 (7:4), 6:1

Виктория Голубич (Швейцария, 31) — Ясмин Паолини (Италия) — 7:5, 1:6, 7:6 (7:4)