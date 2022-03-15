Голубич сыграет с Рыбакиной в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Швейцарская теннисистка Виктория Голубич одержала победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она переиграла итальянку Ясмин Паолини — 7:5, 1:6, 7:6 (7:4).
В четвертом круге Голубич сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана, которая сегодня выиграла у Виктории Азаренко.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Паула Бадоса (Испания, 5) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 32) — 7:6 (7:4), 6:1
Виктория Голубич (Швейцария, 31) — Ясмин Паолини (Италия) — 7:5, 1:6, 7:6 (7:4)
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