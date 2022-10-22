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Сегодня, 07:22

Определились все участницы Итогового турнира WTA

Сергей Разин
корреспондент
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Греческая теннисистка Мария Саккари стала последней участницей Итогового турнира WTA.

На последнее место претендовали Саккари и Вероника Кудерметова. После поражения в очном матче на турнире в Гвадалахаре россиянка выбыла из борьбы.

Таким образом, определились все участницы Итогового турнира WTA.

Ига Свентек (Польша), Онс Жабер (Тунис), Джессика Пегула (США), Кори Гауфф (США), Арина Соболенко (Белоруссия), Дарья Касаткина (Россия), Мария Саккари (Греция).

Турнир пройдет в Техасе, США с 31 октября по 7 ноября. В 2021 году победительницей стала испанка Гарбинье Мугуруса.

Арина Соболенко
Дарья Касаткина
Джессика Пегула
Ига Свентек
Кори Гауфф
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