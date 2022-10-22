Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:27

Саккари: «Буду поддерживать Мексику на ЧМ-2022, свою вторую любимую страну»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Мария Саккари.
Фото WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари после выхода в полуфинал турнира в Гвадалахаре (Мексика) рассказала о том, за кого будет болеть на чемпионате мира-2022 по футболу.

«Я сказала моим мексиканским друзьям, что буду поддерживать Мексику на чемпионате мира, потому что Греция не прошла квалификацию. Я буду поддерживать свою вторую любимую страну. Каждый день вижу, что все рестораны переполнены. Это очень напоминает мне Грецию. Неважно, понедельник, вторник, среда, они любят гулять. Им нравится их музыка. Им нравится хорошая жизнь, как и нам, в хорошем смысле слова, конечно. Они очень страстные, как и греки», — приводит слова Саккари официальный сайт WTA.

Сборная Мексики на ЧМ-2022 в Катаре сыграет в группе с Аргентиной, Саудовской Аравией и Польшей.

Сборная Мексики по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
0
Читайте также
Исторические рекорды и смерть в 38: как выглядела самая экстравагантная легкоатлетка мира
Криштиану снова не справился с эмоциями и прилюдно психанул. Может, потому он и стал великим?
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Ученые выявили сжигание жира при тренировке камбаловидной мышцы
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Определились все участницы Итогового турнира WTA
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости