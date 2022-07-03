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Сегодня, 22:41

Вторая ракетка мира Жабер обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал Уимблдона-2022

Руслан Минаев
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Онс Жабер из Туниса обыграла бельгийку Элисе Мертенс в четвертом круге Уимблдона-2022 — 7:6 (11:9), 6:4.

Матч длился 1 час 48 минут. В ходе встречи Жабер сделал 5 эйсов и не допустила ни одной двойной ошибки. У Мертенс — 2 эйса и 1 двойная ошибка.

В четвертьфинале Жабер сыграет против Марии Боузковой из Чехии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Онс Жабер (Тунис, 3) — Элисе Мертенс (Бельгия, 24) — 7:6 (11:9), 6:4

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