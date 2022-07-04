Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 03:48

Свентек: «Пришло время отдохнуть и перезарядиться»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Ига Свентек.
Фото AFP

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала выступление на Уимблдоне.

«Это подведение итогов — сезон на травяном покрытии для меня закончился, и в некотором смысле закончился один из самых напряженных, сложных и захватывающих периодов в моей карьере. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне, и вы останетесь со мной даже без серий и рекордов. Я многому научилась и не могу дождаться, чтобы работать еще усерднее и стать лучшим игроком. Но сейчас пришло время отдохнуть и перезарядиться», — написала Свентек в соцсетях.

Свентек в третьем круге Уимблдона уступила француженке Ализе Мертенс и прервала серию из 37 побед подряд. Ранее 21-летняя спортсменка выиграла турниры в Дохе, Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте, Риме, а также «Ролан Гаррос».

Wimbledon
Ига Свентек
0
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Проблемы со здоровьем, иск в суд, армейское беззаконие. Все, что известно о деле Ивана Федотова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вторая ракетка мира Жабер обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал Уимблдона-2022
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости