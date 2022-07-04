Свентек: «Пришло время отдохнуть и перезарядиться»

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала выступление на Уимблдоне.

«Это подведение итогов — сезон на травяном покрытии для меня закончился, и в некотором смысле закончился один из самых напряженных, сложных и захватывающих периодов в моей карьере. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне, и вы останетесь со мной даже без серий и рекордов. Я многому научилась и не могу дождаться, чтобы работать еще усерднее и стать лучшим игроком. Но сейчас пришло время отдохнуть и перезарядиться», — написала Свентек в соцсетях.

Свентек в третьем круге Уимблдона уступила француженке Ализе Мертенс и прервала серию из 37 побед подряд. Ранее 21-летняя спортсменка выиграла турниры в Дохе, Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте, Риме, а также «Ролан Гаррос».