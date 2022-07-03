Нимайер вышла в четвертьфинал Уимблдона-2022. Это ее второе в карьере выступление в основной сетке турнира
Нимайер впервые в карьере отобралась в четвертьфинал Уимблдона
Немецкая теннисистка Юле Нимайер обыграла британку Хезер Уотсон в четвертом круге Уимблдона-2022 — 6:2, 6:4.
Для 22-летней Нимайер это второе выступление в основной сетке турнира «Большого шлема».
В четвертьфинале она сыграет против соотечественницы Татьяны Марии.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Юле Нимайер (Германия) — Хезер Уотсон (Великобритания) — 6:2, 6:4
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