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Сегодня, 16:14

Нимайер за час обыграла 3-ю ракетку мира Контавейт во втором круге Уимблдона-2022

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Немецкая теннисистка Юлия Нимайер обыграла третью ракетку мира, эстонку Анетт Контавейт в первом круге Уимблдона-2022 — 6:4, 6:0.

В третьем круге Нимайер сыграет против победительницы пары Ангелина Калинина (Украина) — Леся Цуренко (Украина).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Нимайер (Германия) — Анетт Контавейт (Эстония, 2) — 6:4, 6:0

Чжан Шуай (Китай, 33) — Марта Костюк (Украина) — 7:6 (8:6), 6:2

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