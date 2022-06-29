Нимайер за час обыграла 3-ю ракетку мира Контавейт во втором круге Уимблдона-2022
Немецкая теннисистка Юлия Нимайер обыграла третью ракетку мира, эстонку Анетт Контавейт в первом круге Уимблдона-2022 — 6:4, 6:0.
В третьем круге Нимайер сыграет против победительницы пары Ангелина Калинина (Украина) — Леся Цуренко (Украина).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Юлия Нимайер (Германия) — Анетт Контавейт (Эстония, 2) — 6:4, 6:0
Чжан Шуай (Китай, 33) — Марта Костюк (Украина) — 7:6 (8:6), 6:2
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