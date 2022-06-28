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Сегодня, 23:11

Стивенс выбыла после первого круга Уимблдона-2022

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Американка Слоан Стивенс выбыла после первого круга Уимблдона-2022, проиграв китаянке Чжэн Циньвэнь — 7:6 (7:1), 7:5.

Циньвэнь во втором круге сыграет против победительницы пары Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Грит Миннен (Бельгия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Слоан Стивенс (США) — 7:6 (7:1), 7:5

Кэти Бултер (Великобритания, WC) — Клара Бюрель (Франция) — 7:5, 6:3

Кристина Кучова (Словакия) — Лаура Пигосси (Бразилия) — 7:5, 6:0

Теннис
Wimbledon
Слоан Стивенс
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