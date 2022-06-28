Стивенс выбыла после первого круга Уимблдона-2022
Американка Слоан Стивенс выбыла после первого круга Уимблдона-2022, проиграв китаянке Чжэн Циньвэнь — 7:6 (7:1), 7:5.
Циньвэнь во втором круге сыграет против победительницы пары Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Грит Миннен (Бельгия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Слоан Стивенс (США) — 7:6 (7:1), 7:5
Кэти Бултер (Великобритания, WC) — Клара Бюрель (Франция) — 7:5, 6:3
Кристина Кучова (Словакия) — Лаура Пигосси (Бразилия) — 7:5, 6:0
Новости