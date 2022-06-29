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Сегодня, 16:35

Плишкова вышла во второй круг Уимблдона-2022

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Чешка Каролина Плишкова вышла во второй круг Уимблдона-2022, обыграв в начале турнира соотечественницу Терезу Мартинцову со счетом 7:6 (7:1), 7:5.

Следующим соперником Плишковой станет Кэти Бултер (Великобритания, WC)

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 7:6 (7:1), 7:5

Теннис
Wimbledon
Каролина Плишкова
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