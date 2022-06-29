Плишкова вышла во второй круг Уимблдона-2022

Чешка Каролина Плишкова вышла во второй круг Уимблдона-2022, обыграв в начале турнира соотечественницу Терезу Мартинцову со счетом 7:6 (7:1), 7:5.

Следующим соперником Плишковой станет Кэти Бултер (Великобритания, WC)

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 7:6 (7:1), 7:5