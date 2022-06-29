Плишкова вышла во второй круг Уимблдона-2022
Чешка Каролина Плишкова вышла во второй круг Уимблдона-2022, обыграв в начале турнира соотечественницу Терезу Мартинцову со счетом 7:6 (7:1), 7:5.
Следующим соперником Плишковой станет Кэти Бултер (Великобритания, WC)
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 7:6 (7:1), 7:5
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