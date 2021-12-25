Младенович обыграла Казионову и вышла в финал турнира WTA 125 в Сеуле

Французская теннисистка Кристина Младенович в полуфинале турнира WTA 125 в Сеуле обыграла россиянку Екатерину Казионову со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. 98-я ракетка мира не сделала ни одного эйса, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19. Россиянка один раз подала навылет, 6 раз ошиблась на второй подаче и реализовала 9 брейк-пойнтов из 12.

В финале Младенович встретится с Чжу Линь из Китая.