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Наоми Осака сообщила о вылете в Австралию

12:03
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Действующая чемпионка Australian Open Наоми Осака сообщила о вылете в Австралию, где стартует новый теннисный сезон.

«Увидимся часов через 16, Австралия», — написала бывшая первая ракетка мира.

Теннисистка объявила о том, что приостановит карьеру после поражения в игре третьего круга US Open с канадкой Лейлой Фернандес (7:5, 6:7 (2:7), 4:6). Японка расплакалась на пресс-конференции, но уточнила, как долго продлится пауза в карьере.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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