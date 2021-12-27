Наоми Осака сообщила о вылете в Австралию
12:03
Действующая чемпионка Australian Open Наоми Осака сообщила о вылете в Австралию, где стартует новый теннисный сезон.
«Увидимся часов через 16, Австралия», — написала бывшая первая ракетка мира.
Теннисистка объявила о том, что приостановит карьеру после поражения в игре третьего круга US Open с канадкой Лейлой Фернандес (7:5, 6:7 (2:7), 4:6). Японка расплакалась на пресс-конференции, но уточнила, как долго продлится пауза в карьере.
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