Действующая чемпионка Australian Open Наоми Осака сообщила о вылете в Австралию, где стартует новый теннисный сезон.

«Увидимся часов через 16, Австралия», — написала бывшая первая ракетка мира.

See you in 16ish hours Australia ??? pic.twitter.com/IiaAmofdpg — NaomiOsaka??? (@naomiosaka) December 27, 2021

Теннисистка объявила о том, что приостановит карьеру после поражения в игре третьего круга US Open с канадкой Лейлой Фернандес (7:5, 6:7 (2:7), 4:6). Японка расплакалась на пресс-конференции, но уточнила, как долго продлится пауза в карьере.