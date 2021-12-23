Стала известна заявка женского Australian Open в парном разряде.

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет в паре с бельгийкой Элизой Мертенс. Они получили третий номер посева.

Дарья Касаткина выступит в паре с Людмилой Самсоновой, Вера Звонарева с Викторией Кужмовой из Словакии, Камилла Рахимова — с россиянкой Нателой Дзаламидзе, Варвара Грачева — с Ангелиной Калининой.

Напарницей Анны Калинской станет Марта Костюк, а Анны Блинковой — Александра Саснович. Последними в сетку турнира попали Анастасия Потапова и шведка Ребекка Петерсон.