Касаткина на Australian Open выступит в паре с Самсоновой, Кудерметова — с Мертенс
22:09
Стала известна заявка женского Australian Open в парном разряде.
Россиянка Вероника Кудерметова сыграет в паре с бельгийкой Элизой Мертенс. Они получили третий номер посева.
Дарья Касаткина выступит в паре с Людмилой Самсоновой, Вера Звонарева с Викторией Кужмовой из Словакии, Камилла Рахимова — с россиянкой Нателой Дзаламидзе, Варвара Грачева — с Ангелиной Калининой.
Напарницей Анны Калинской станет Марта Костюк, а Анны Блинковой — Александра Саснович. Последними в сетку турнира попали Анастасия Потапова и шведка Ребекка Петерсон.
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