Кудерметова вышла во второй круг турнира в Аделаиде и встретится с Александровой
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла белоруску Викторию Азаренко (2:6, 7:6, 6:4) в первом круге турнира в Аделаиде. Во втором круге россиянка встретится с соотечественницей Екатериной Александровой.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 6) — Виктория Азаренко (Белоруссия, WC) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4
Новости