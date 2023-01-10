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Сегодня, 11:34

Кудерметова вышла во второй круг турнира в Аделаиде и встретится с Александровой

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла белоруску Викторию Азаренко (2:6, 7:6, 6:4) в первом круге турнира в Аделаиде. Во втором круге россиянка встретится с соотечественницей Екатериной Александровой.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 6) — Виктория Азаренко (Белоруссия, WC) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4

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