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Сегодня, 08:47

Анастасия Потапова на отказе проиграла Катержине Синяковой в турнире в Аделаиде

Руслан Минаев
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Россиянка Анастасия Потапова проиграла чешке Катержине Синяковой в первом круге турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

Потапова отказалась от продолжения игры при счете 0:1 во втором сете. Первый она проиграла 1:6.

В следующем круге Синякова сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Катержина Синякова (Чехия, Q) — Анастасия Потапова (Россия, LL) — 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Анастасия Потапова
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