Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла Селин Наеф из Швейцарии в четвертьфинале травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 15 минут.

14-я ракетка мира Кудерметова 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету 202-й ракетки мира Наеф ни одного эйса, 7 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В полуфинале турнира 26-летняя россиянка сыграет с Викторией Грунчаковой (Словакия).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 1) — Селин Наеф (Швейцария, WC) — 6:3, 6:2

Виктория Грунчакова (Словакия) — Эшлин Крюгер (США) — 6:4, 6:4