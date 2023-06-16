Корнеева назвала организацию турнира в Риме ужасной

Чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» Алина Корнеева рассказала, с какими сложностями она столкнулась на проходящем теннисном турнире в Риме W60 Rome ITF.

«Все началось с того, что рейс из Парижа в Рим задержали на несколько часов. Бронь в отеле сгорела, и пришлось переезжать с места на место. Номер очень тяжело найти, потому что в столице Италии туристический сезон. Нас долгое время не могли заселить. После долгой дороги хотелось отдохнуть и подготовиться к турниру. Ужасная организация, если сравнивать с Парижем. Погода тоже не дает расслабляться: постоянные ливни и грозы. Матчи прерывают и переносят. Но в целом уже все хорошо», — приводит слова Корнеевой Legalbet.

В этом сезоне 15-летняя Корнеева выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».