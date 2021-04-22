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Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

17:53
Вероника Кудерметова. Фото Андрей Голованов.
Вероника Кудерметова. Фото Андрей Голованов.
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила эстонку Кайю Канепи во втором круге турнира в Стамбуле - 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Россиянка 1 раз подала навылет и допустила 1 двойную ошибку.

В четвертьфинале Кудерметова сыграет с победительницей пары Ана Богдан — Барбора Крейчикова.

Стамбул (Турция) 

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul 

Призовой фонд 235 238 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Вероника Кудерметова (Россия, 3) - Кайя Канепи (Эстония) - 6:4, 6:3

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