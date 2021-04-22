Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле
17:53
Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила эстонку Кайю Канепи во втором круге турнира в Стамбуле - 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Россиянка 1 раз подала навылет и допустила 1 двойную ошибку.
В четвертьфинале Кудерметова сыграет с победительницей пары Ана Богдан — Барбора Крейчикова.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 3) - Кайя Канепи (Эстония) - 6:4, 6:3
7
Зачет
vs
0
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