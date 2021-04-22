Павлюченкова и Потапова вышли в полуфинал парного турнира в Стамбуле

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова прошли в полуфинал парного турнира в Стамбуле.

В четвертьфинале россиянки обыграли Александру Панову из России и Викторию Голубич из Швейцарии - 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В полуфинале Павлюченкова и Потапова сыграют с победителями встречи Вероника Кудерметова/Элиза Мертенс (Россия/Бельгия) — Далила Якупович/Яна Сизикова (Словения/Россия).

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (Россия, 4) - Виктория Голубич/Александра Панова (Швейцария/Россия) - 7:5, 6:3