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Павлюченкова и Потапова вышли в полуфинал парного турнира в Стамбуле

19:10
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Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова прошли в полуфинал парного турнира в Стамбуле.

В четвертьфинале россиянки обыграли Александру Панову из России и Викторию Голубич из Швейцарии - 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В полуфинале Павлюченкова и Потапова сыграют с победителями встречи Вероника Кудерметова/Элиза Мертенс (Россия/Бельгия) — Далила Якупович/Яна Сизикова (Словения/Россия).

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (Россия, 4) - Виктория Голубич/Александра Панова (Швейцария/Россия) - 7:5, 6:3

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