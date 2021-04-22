Павлюченкова и Потапова вышли в полуфинал парного турнира в Стамбуле
19:10
Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова прошли в полуфинал парного турнира в Стамбуле.
В четвертьфинале россиянки обыграли Александру Панову из России и Викторию Голубич из Швейцарии - 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
В полуфинале Павлюченкова и Потапова сыграют с победителями встречи Вероника Кудерметова/Элиза Мертенс (Россия/Бельгия) — Далила Якупович/Яна Сизикова (Словения/Россия).
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (Россия, 4) - Виктория Голубич/Александра Панова (Швейцария/Россия) - 7:5, 6:3
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Зачет
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