Бывшая шестая ракетка мира Суарес-Наварро вылечилась от рака

Бывшая шестая ракетка мира Карла Суарес-Наварро сообщила, что вылечилась от рака. Ранее у 32-летней испанской теннисистки была выявлена лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы).

Бывшая шестая ракетка мира прошла курс химиотерапии. Через три месяца ей предстоит повторное обследование, чтобы убедиться в выздоровлении.

«Еще один шаг вперед. Сегодня я закончила лечение и победила лимфому Ходжкина. Спасибо всем за ваши теплые послания. Каждое слово поддержки придавало мне сил в течение последних нескольких месяцев. Выражаю огромную благодарность врачам, которые заботятся о нас каждый день. Я вылечилась», — написала Суарес-Наварро в Instagram.

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