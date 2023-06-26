Кудерметова поднялась на 12-е место в обновленном рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.
Лидером в списке все еще остается Ига Свентек из Польши, второе место занимает белоруска Арина Соболенко. На третьей строчке — Елена Рыбакина из Казахстана.
Лучшей из россиянок в списке является Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. Вероника Кудерметова поднялась на одну строчку и теперь идет 12-й. Также в топ-15 есть еще одна представительница России — Людмила Самсонова (15-е место).
Рейтинг WTA от 26 июня 2023 года:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8940 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8066
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090
4 (5). Джессика Пегула (США) — 4905
5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4845
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 3492
7 (7). Кори Гауфф (США) — 3305
8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3301
9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3101
10 (12). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2830
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2685
12 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 2600...
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2301...
21 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 1915...
22 (21). Анастасия Потапова (Россия) — 1845...
39 (44). Анна Блинкова (Россия) — 1118...
57 (59). Анна Калинская (Россия) — 933...
64 (81). Элина Аванесян (Россия) — 882...
70 (65). Камилла Рахимова (Россия) — 837...
98 (99). Диана Шнайдер (Россия) — 684