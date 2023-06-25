Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:44

Самсонова прошла во второй круг турнира в Бад Хомбурге

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Людмила Самсонова.
Фото AFP

Россиянка Людмила Самсонова обыграла болгарку Викторию Томову в первом круге турнира WTA в Бад Хомбурге (Германия) — 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 17 минут.

Самсонова сделала за игру 8 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. У Томовой 3 двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 попыток.

Во втором круге Самсонова встретится с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Катерина Байндль (Украина).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 2) — Виктория Томова (Болгария) — 6:1, 6:4

Теннис
Людмила Самсонова
1
0
Читайте также
Смолов стал крестным отцом сына Мамаева
За что фаны «ПСЖ» возненавидели Месси? До Лео они гнобили Мбаппе и Неймара
В Болгарии взорвался склад с боеприпасами поставлявшего оружие Украине бизнесмена
Контрразведчики Службы безопасности Украины избили генерала в Ужгороде
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костюк и Крейчикова стали победительницами турнира WTA в Бирмингеме в паре
Новости
RSS RSS
Все новости