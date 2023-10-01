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Сегодня, 07:33

Кудерметова победила Пегулу в финале турнира в Токио — это ее второй титул WTA в карьере

Руслан Минаев
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Россиянка Вероника Кудерметова обыграла американку Джессику Пегулу в финале турнира в Токио (Япония) — 7:5, 6:1. Матч длился 1 час 25 минут.

19-я ракетка мира Кудерметова за игру сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. У 4-й ракетки мира Пегулы — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Для 26-летней Кудерметовой это второй титул WTA в карьере. Ранее она побеждала в финале турнира в Чарлстоне-2021, обыграв представительницу Черногории Данку Ковинич (6:4, 6:2). Также на счету Кудерметовой 5 поражений в финалах турниров WTA — в Абу-Даби-2021, Мельбурне-2022, Дубае-2022, Стамбуле-2022 и Росмалене-2023.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Джессика Пегула (США, 2) — 7:5, 6:1

Теннис
Вероника Кудерметова
Джессика Пегула
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