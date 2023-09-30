Янчук считает, что Звонарева показывает прекрасную игру в парном разряде

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что россиянка Вера Звонарева показывала игру высокого качества в одиночном разряде, поэтому она прекрасно играет в парах на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Здорово, что Вера продолжает побеждать в парах. В одиночном разряде ей сейчас тяжеловато, но так как там она играла на высочайшем уровне, то и в парах она играет просто прекрасно. Приятно, что она остается в туре, продолжает играть, бороться и радовать нас своими результатами. Звонарева подает отличный пример молодому поколению», — приводит слова Янчука ТАСС.

Звонарева и немка Лаура Зигемунд стали чемпионками парного турнира в Нинбо. В финале они обыграли китайскую пару Го Ханьюй и Цзян Синьюй со счетом 4:6, 6:3, 10:5.

39-летняя Звонарева и 35-летняя Зигемунд в сезоне-2023 уже выигрывали парный турнир в Вашингтоне, а также доходили до финала US Open.