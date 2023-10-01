Кудерметова рассказала, какими словами мотивировала себя в финале Токио-2023

Россиянка Вероника Кудерметова прокомментировала победу в финале турнира WTA в Токио (Япония).

В матче за титул 19-я ракетка мира победа американку Джессику Пегулу (4-я ракетка мира) со счетом 7:5, 6:1.

«Джессика потрясающий игрок и боец. Я готовилась к настоящей борьбе сегодня. В первом сете при счете 5:5 я сказала себе: «Вероника, нужно просто бороться и делать все возможное, что в твоих силах». И у меня это получилось.

Я очень счастлива, потому что мне приходилось нелегко на пути к финалу. Сейчас я счастлива и полна мотивации на оставшиеся недели", — цитирует теннисистку пресс-служба WTA.

Для 26-летней Кудерметовой это второй титул WTA в карьере. Ранее она побеждала в финале турнира в Чарлстоне-2021, обыграв представительницу Черногории Данку Ковинич (6:4, 6:2).