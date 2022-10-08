Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Монастире

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла француженке Ализе Корне в полуфиналу турнира WTA 250 в Монастире.

Матч продолжася 1 час 43 минуты и завершился со счетом 4:6, 3:6.

12-а ракетка мира Кудерметова ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. На счету 37-й ракетки мира Корне — 1 эйс, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из девяти.

В финале турнира француженка сыграет с победительницей матча Клер Лю (США) — Элисе Мертенс (Бельгия, 5).

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Monastir

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ализе Корне (Франция, 3, WC) — Вероника Кудерметова (Россия, 2) — 6:4, 6:3