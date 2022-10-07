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7 октября, 23:37

Александрова сыграет со Свентек в полуфинале турнира в Остраве

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла чешку Терезу Мартинцову в четвертьфинале турнира в Остраве.

Матч продолжался 1 час 45 минут и завершился со счетом 6:1, 4:6, 6:1.

В полуфинале турнира Александрова сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек, которая ранее обыграла американку Кэтрин Макнелли со счетом 6:4, 6:4.

Острава (Чехия)

Турнир WTA AGEL Open 2022

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия) — Тереза Мартинцова (Чехия, WC) — 6:1, 4:6, 6:1

Ига Свентек (Польша, 1) — Кэтрин Макнелли (США, Q) — 6:4, 6:4

Теннис
Екатерина Александрова
Ига Свентек
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