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8 октября, 17:45

Крейчикова вышла в финал турнира в Остраве и может сыграть с Александровой

Иван Шитик
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в полуфинале турнира в Остраве.

Во встрече 1/2 финала Рыбакина уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4. Теннисистки провели на корте 2 час 21 минуту.

В финале Крейчикова сыграет с победительницей встречи Ига Свентек (Польша) — Екатерина Александрова (Россия).

Острава (Чехия)

Турнир WTA AGEL Open 2022

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4

Екатерина Александрова
Елена Рыбакина
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