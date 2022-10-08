Крейчикова вышла в финал турнира в Остраве и может сыграть с Александровой
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в полуфинале турнира в Остраве.
Во встрече 1/2 финала Рыбакина уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4. Теннисистки провели на корте 2 час 21 минуту.
В финале Крейчикова сыграет с победительницей встречи Ига Свентек (Польша) — Екатерина Александрова (Россия).
Острава (Чехия)
Турнир WTA AGEL Open 2022
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4
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