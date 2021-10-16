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Кудерметова и Рыбакина проиграли парный финал турнира в Индиан-Уэллсе

16 октября, 23:08
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Китаянка Си Сувэй и бельгийка Элисе Мертенс стали победителями турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.

В финале они обыграли пару Вероника Кудерметова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — 7:6 (7:1), 6:3. Матч продолжался один час и 36 минут.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 2) — Вероника Кудерметова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — 7:6 (7:1), 6:3

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Евгений Петров все материалы автора
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