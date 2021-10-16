Кудерметова и Рыбакина проиграли парный финал турнира в Индиан-Уэллсе
16 октября, 23:08
Китаянка Си Сувэй и бельгийка Элисе Мертенс стали победителями турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.
В финале они обыграли пару Вероника Кудерметова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — 7:6 (7:1), 6:3. Матч продолжался один час и 36 минут.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 2) — Вероника Кудерметова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — 7:6 (7:1), 6:3
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