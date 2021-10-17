Павлюченкова хочет попасть в топ-10 лучших теннисисток мира
Анастасия Павлюченкова намерена попасть в топ-10 лучших теннисисток мира
13:39
Олимпийская чемпионка по теннису Анастасия Павлюченкова в ходе пресс-конференции на Кубке Кремля рассказала о своей цели войти в топ-10 мирового рейтинга WTA.
— Я обычно играю матч за матчем, но слышала и знаю, что до топ-10 недалеко. Где-то в лайв рейтинге я даже, кажется, была девятой. Это тоже одна из моих целей, ни разу в карьере не была в топ-10, поэтому очень бы хотелось там быть.
Опять же надо подходить с головой к этому вопросу — для меня это цель, но я стараюсь быть в моменте. Сейчас Кубок Кремля, играю матч за матчем. Хочется выиграть турнир, не буду врать.
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