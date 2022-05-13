Кудерметова и Павлюченкова вышли в полуфинал парного турнира в Риме

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова одержали победу над парой австралийки Сторм Сандерс и китаянки Чжан Шуай в четвертьфинале турнира WTA в Риме (Италия).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу россиянок.

Таким образом, Кудерметова и Павлюченкова вышли в полуфинал турнира, где сыграют с парой Дезайри Кравчук из США и Деми Схурс из Нидерландов.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Сторм Сандерс/Чжан Шуай (Австралия/Китай, 1) — 7:6 (7:4), 6:3

Следующий соперник

Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 3)