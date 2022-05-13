Кудерметова и Павлюченкова вышли в полуфинал парного турнира в Риме
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова одержали победу над парой австралийки Сторм Сандерс и китаянки Чжан Шуай в четвертьфинале турнира WTA в Риме (Италия).
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу россиянок.
Таким образом, Кудерметова и Павлюченкова вышли в полуфинал турнира, где сыграют с парой Дезайри Кравчук из США и Деми Схурс из Нидерландов.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Сторм Сандерс/Чжан Шуай (Австралия/Китай, 1) — 7:6 (7:4), 6:3
Следующий соперник
Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 3)
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