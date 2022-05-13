Соболенко обыграла Анисимову и вышла в полуфинал турнира в Риме

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме.

Матч продолжался 1 час 53 минуты и завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Белоруска один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти. На счету Анисимовой — ни одного эйса, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.

В полуфинале турнира в Риме Соболенко сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Бьянка Андрееску (Канада).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Аманда Анисимова (США) — 4:6, 6:3, 6:2