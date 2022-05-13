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Сегодня, 17:40

Свентек победила Андрееску и вышла в полуфинал турнира WTA в Риме

Карен Саркисян
Корреспондент
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Ига Свентек.
Фото Reuters

Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу над канадкой Бьянкой Андрееску в матче 1/4 финала турнира WTA в Риме (Италия).

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:0 в пользу польской теннисистки.

Таким образом, Свентек вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Бьянка Андрееску (Канада) — 7:6 (7:2), 6:0

Следующий соперник: Арина Соболенко (Белоруссия, 3)

Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
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