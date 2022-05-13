Свентек победила Андрееску и вышла в полуфинал турнира WTA в Риме
Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу над канадкой Бьянкой Андрееску в матче 1/4 финала турнира WTA в Риме (Италия).
Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:0 в пользу польской теннисистки.
Таким образом, Свентек вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Бьянка Андрееску (Канада) — 7:6 (7:2), 6:0
Следующий соперник: Арина Соболенко (Белоруссия, 3)
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