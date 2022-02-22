Кудерметова и Мертенс вышли в 1/4 финала парного турнира в Дохе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс прошли в 1/4 финала парного турнира в Дохе (Катар).

Во втором круге они победили Марту Костюк из Украины и Александру Соснович из Белоруссии со счетом 6:0, 6:4. Игра продолжалась 1 час 1 минуту.

В следующем раунде Кудерметова и Мертенс сыграют с победителями матча Кирстен Флипкенс/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Алекса Гуарачи/Николь Меличар (Чили/США).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 3) — Марта Костюк/Александра Соснович (Украина/Белоруссия) — 6:0, 6:4