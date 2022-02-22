Кудерметова и Мертенс вышли в 1/4 финала парного турнира в Дохе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс прошли в 1/4 финала парного турнира в Дохе (Катар).
Во втором круге они победили Марту Костюк из Украины и Александру Соснович из Белоруссии со счетом 6:0, 6:4. Игра продолжалась 1 час 1 минуту.
В следующем раунде Кудерметова и Мертенс сыграют с победителями матча Кирстен Флипкенс/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Алекса Гуарачи/Николь Меличар (Чили/США).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 3) — Марта Костюк/Александра Соснович (Украина/Белоруссия) — 6:0, 6:4
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