Свентек сыграет с Касаткиной в 1/8 финала турнира в Дохе
Польская теннисистка Ига Свентек прошла в 1/8 финала турнира WTA в Дохе (Катар).
Во втором круге она победила Викторию Голубич из Швейцарии со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 4 минуты.
В следующем раунде Свентек сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая прошла в 1/8 финала на отказе Жаклин Кристьян из Румынии.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 7) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 3:6, 6:2
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