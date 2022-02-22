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Сегодня, 22:05

Свентек сыграет с Касаткиной в 1/8 финала турнира в Дохе

Екатерина Савостина
Корреспондент

Польская теннисистка Ига Свентек прошла в 1/8 финала турнира WTA в Дохе (Катар).

Во втором круге она победила Викторию Голубич из Швейцарии со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 4 минуты.

В следующем раунде Свентек сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая прошла в 1/8 финала на отказе Жаклин Кристьян из Румынии.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 7) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 3:6, 6:2

Теннис
Дарья Касаткина
Ига Свентек
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