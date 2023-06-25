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Сегодня, 20:18

Костюк и Крейчикова стали победительницами турнира WTA в Бирмингеме в паре

Виктория Кравченко
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Украинская теннисистка Марта Костюк в паре с чешкой Барборой Крейчиковой обыграли австралийку Сторм Хантер и американку Алисию Паркс в финале турнира WTA в Бирмингеме (6:2, 7:6 (9:7). Встреча длилась 1 час 30 минут.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

Марта Костюк/Барбора Крейчикова (Украина/Чехия, 2) — Сторм Хантер/Алисия Паркс (Австралия/США, 3) — 6:2, 7:6 (9:7)

Марта Костюк
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