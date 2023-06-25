Костюк и Крейчикова стали победительницами турнира WTA в Бирмингеме в паре
Украинская теннисистка Марта Костюк в паре с чешкой Барборой Крейчиковой обыграли австралийку Сторм Хантер и американку Алисию Паркс в финале турнира WTA в Бирмингеме (6:2, 7:6 (9:7). Встреча длилась 1 час 30 минут.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Финал
Марта Костюк/Барбора Крейчикова (Украина/Чехия, 2) — Сторм Хантер/Алисия Паркс (Австралия/США, 3) — 6:2, 7:6 (9:7)
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