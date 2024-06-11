Шнайдер выбыла в первом круге турнира в Хертогенбосе
Россиянка Диана Шнайдер проиграла китаянке Юэ Юань в первом круге травяного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) — 6:1, 4:6, 3:6.
Матч длился 1 час 43 минуты. Шнайдер за игру сделала 1 эйс и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. У Юань — 3 эйса, 1 двойная ошибки и 3 из 5 реализованных брейк-пойнтов.
Китаянка во втором круге встретится с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) — Ева Веддер (Нидерланды).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Юань Юэ (Китай, 6) — Диана Шнайдер (Россия) — 1:6, 6:4, 6:3
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