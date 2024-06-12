Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:00

«Торпедо» из Кутаиси подписало Сако и нацелилось на Перишича с Нани. Что происходит?

Кутаисское «Торпедо» проявляет интерес к Перишичу и Нани
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иван Перишич.
Фото Global Look Press
В Грузии создают суперклуб?

11 июня пришли очень неожиданные новости — хорватское издание DnevnikHR сообщило об интересе кутаисского «Торпедо» к 35-летнему полузащитнику «Хайдука» Ивану Перишичу (экс-«Тоттенхэм», «Интер») и 37-летнему вингеру Нани (экс-«МЮ»).

Новость поначалу может показаться выдуманной, все-таки «Торпедо» — не топовая грузинская команда. Но ранее кутаисцы уже подписали экс-защитника «ПСЖ» и «Ливерпуля» Мамаду Сако, так что настроены они, похоже, серьезно.

Хорватское издание сообщило, что цель возможных трансферов — борьба за чемпионство в Грузии и еврокубки. Но на самом деле все немного сложнее.

Мамаду Сако.
Фото Global Look Press

Вот что написали в клубе при объявлении Сако: «Футболист не только поможет «Торпедо» завоевать титулы, но и станет своего рода послом в международном футбольном сообществе. Он будет участвовать в развитии нашей академии, наставлять молодых игроков и гарантировать их профессиональное становление».

Грамотный подход — думается, похожие цели преследуются и с подписанием Нани и Перишича. Кстати, возможно, что связь с хорватом неслучайна. Дело в том, что владельцем грузинского «Торпедо» является образовательное учреждение New Vision University — заведение приобрело клуб на торгах в 2021 году, когда кутаисцы погрязли в долгах.

Футболисты грузинских клубов вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Накажет ли УЕФА грузинскую федерацию за скандальные футболки кутаисского «Торпедо»?

«Торпедо» оказалось не единственным футбольным проектом университета — помимо профессионально клуба у них на балансе еще совместная с «Интером» академия в Грузии. О своих приоритетах NWU заявляет на сайте: «Мы рассматриваем спорт как инструмент социальных изменений и благополучия общества. Мы стремимся поддерживать как любительский, так и профессиональный спорт, а также доступность для уязвимых групп».

Нани.
Фото Global Look Press

Цели самого клуба глобальные. «Ошибки можно допускать, это неизбежно в процессе работы. Еще немного терпения, и мы обещаем, что вернем свое место на большой футбольной карте Европы», — заявил в соцсетях генеральный директор «Торпедо» Давид Долаберидзе.

Вероятно, скоро мы услышим о грузинском клубе гораздо больше, чем раньше.

Иван Перишич
Луиш Нани (Нани)
Футбол
ФК Торпедо (Кутаиси)
8
9
Читайте также
Экс-владелец «Сатурна» Шишканов получил пожизненный срок
Российская теннисистка Элина Аванесян будет выступать за Армению
Второго фигуранта дела генерала Попова обвинили в мошенничестве
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Гладков сообщил о противопехотных минах ВСУ у границ Белгородской области
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Иногда путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш». Интервью армянской звезды «Ференцвароша»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости