Пегула вышла в 1/8 финала травяного турнира в Хертогенбосе

Американка Джессика Пегула победила белорусскую теннисистку Александру Соснович в первом круге травяного турнира в Хертогенбосе — 6:2, 6:2.

Матч длился 59 минут.

5-я ракетка мира вышла в 1/8 финала и встретится с победительницей матча Александра Крунич (Сербия) — Джессика Понше (Франция).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 доллара

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Джессика Пегула (США, 1) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 6:2, 6:2