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Сегодня, 10:54

Ольховский отреагировал на сравнение Мирры Андреевой с Мартиной Хингис

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский объяснил, почему считает не совсем корректными сравнения 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой с победительницей пяти турниров «Большого шлема» Мартиной Хингис.

«Почему Андрееву сравнивают с Мартиной Хингис? Почему, допустим, не с Дженнифер Каприати? Были и другие спортсменки, добивавшиеся больших успехов в юном возрасте. Например, француженка Ализе Корне. Или наша Анастасия Павлюченкова в 17 лет тоже была на виду. Да, у них не было полуфинала «Ролан Гаррос», но они входили в топ-50 женского рейтинга. А Хингис действительно добилась больших успехов в юном возрасте, но по стилю она отличается от Мирры», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Андреева занимает 25-е место в рейтинге WTA. В нынешнем сезоне она в одиночном разряде одержала 17 побед при 8 поражениях. На прошедшем «Ролан Гаррос» россиянка дошла до полуфинала турнира.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Андрей Ольховский
Мартина Хингис
Мирра Андреева
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