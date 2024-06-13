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«Агент 070»: Тюкавин с женой в роли Джеймса Бонда и его девушки. Эксклюзивная фотосессия лучшего игрока РПЛ-2023/24

Константин Тюкавин с женой провел фотосессию в роли Джеймса Бонда
Дарья Исаева
Фотокорреспондент
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Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24 по опросу «СЭ», проведенному среди игроков премьер-лиги.

В качестве стилистики для эксклюзивной фотосессии в связи с победой Тюкавина в опросе мы выбрали идею с Агентом 070. Стильный и мужественный форвард, согласитесь, идеально подходит под образ Джеймса Бонда, а его 70-й игровой номер перекликается с номером агента из знаменитого цикла фильмов. Супруга Тюкавина, Алена, при этом великолепно исполнила роль девушки Бонда.

Кстати, пара познакомилась, когда Косте было 12 лет. Папа Алены Сергей Шабуров — шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом, он играл в «Динамо» вместе с отцом Константина — Александром Тюкавиным, на счету которого восемь золотых наград на ЧМ. В ледовом дворце «Крылатское» дети знаменитых родителей впервые и встретились.

Год назад пара сыграла свадьбу, а в августе ждет рождение дочки.

В начале июня Тюкавина пригласили в сборную России, распорядок дня у него был максимально плотный, однако для Агента 070 нет ничего невозможного — он на два часа смог перенестись из Новогорска в центр Москвы, чтобы вместе с очаровательной Аленой поучаствовать в фотосессии нашего прекрасного фотографа Дарьи Исаевой.

Константин Тюкавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
24
10
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Константин Тюкавин: «Когда обыграли «Балтику», Овечкин прислал голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Мы давно ждем чемпионства...»

Биография Константина Тюкавина: жизнь и карьера форварда «Динамо» и сборной России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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