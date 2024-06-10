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Уимблдон 2024: даты и сроки проведения турнира «Большого шлема» в Лондоне

Уимблдон в 2024 году пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Третий в 2024 году турнир серии «Большого шлема» Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия).
Фото Reuters
Третий в 2024 году турнир серии «Большого шлема» Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия). Теннисисты по традиции сыграют на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Турнир перенесен на начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).
В 2024 году пройдет 137-й розыгрыш Уимблдонского турнира. Традиционно победители соревнования определятся в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и в четырех — у старших юниоров. Также соревнования пройдут в шести разрядах среди теннисистов на колясках и в четырех разрядах среди ветеранов.
Официальных трансляций Уимблдонского турнира в России не будет. Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью официального сайта соревнований.

Победителями Уимблдона 2023 в мужском одиночном разряде стал испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл Новака Джоковича в трех сетах — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. В женском одиночном разряде лучше стала Маркета Вондроушова. Чешская теннисистка победила в решающем матче Онс Жабер — 6:4, 6:4.

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