Биография Константина Тюкавина: жизнь и карьера форварда «Динамо» и сборной России
Константин Александрович Тюкавин
Дата рождения: 22 июня 2002 года
Место рождения: Котлас, Архангельская область
Рост: 180 см
Вид спорта: футбол
Игровое амплуа: нападающий
Детство и юность Константина Тюкавина
Будущий футболист родился в семье игрока в хоккей с мячом Александра Тюкавина. Совершенно не удивительно, что Константин, как и его старший брат Даниил, связал свою жизнь со спортом.
В детстве Тюкавин занимался футболом, хоккеем с мячом, теннисом и флорболом. Однако впоследствии решил стать футболистом — это было его решение. Старший же брат Константина, в свою очередь, пошел по стопам отца и сконцентрировался на бенди.
«Никто не настаивал — ни папа, ни мама, ни брат, чтобы я занимался именно хоккеем с мячом. Помню, в какой-то момент был выбор — хоккей с шайбой или футбол. В итоге перевесил футбол», — рассказал Тюкавин ТАСС.
Когда Константину было пять лет, его семья перебралась в Москву после того, как отец перешел из «Водника» в «Динамо». Так Тюкавин-младший оказался в одноименной футбольной академии.
«Только «Динамо», я даже другие варианты не рассматривал. Потому что Владимир Яковлевич [Плавунов, тренер] - коренной динамовец, я знал, что у него там много друзей, пойдут навстречу, надеялся, что в пять лет возьмут. Его и взяли», — заявил ТАСС Александр Тюкавин, отец футболиста.
В детстве Константин был очень активным и порой даже непослушным ребенком. Однажды его чуть не отчислили из академии «Динамо». Все потому, что юный футболист вел себя слишком дерзко.
«Вел себя неправильно со своим любимым тренером. И если бы он меня отправил домой со сборов, то это было бы правильно. Был еще второй момент в «Лужниках», когда у меня были проблемы с дисциплиной. Потом мы поговорили, и всё наладилось», — рассказал Тюкавин в интервью Евгении Медведевой.
Футбольная карьера Константина Тюкавина
Первыми тренерами футболиста стали Виталий Елсуков и Вадим Гаранин. В старших возрастах Константин тренировался под руководством Сергея Стукашова и Филиппа Соколинского. Тюкавин прошел академию «Динамо», затем играл в молодежной команде и «Динамо-2», прежде чем оказаться в главной команде.
В составе молодежки бело-голубых Константин дебютировал в возрасте 16 лет — первым среди игроков 2002 года рождения. Год спустя (в 2019-м) Тюкавин стал лучшим молодым футболистом Москвы. С сезона-2020/21 стал выступать за вторую команду москвичей.
В августе 2020 года в дебютном матче ПФЛ против «Торпедо-Владимир» форвард вышел в стартовом составе и забил гол на 8-й минуте. В ноябре того же года Константин провел первую игру в РПЛ. Во встрече против «Тамбова» (2:1) Тюкавин вышел на замену на 70-й минуте вместо Романа Нойштедтера и заработал пенальти, который привел к победному голу.
«Считаю, дебют в «Динамо» получился успешным. Во-первых, мы выиграли 2:1, а во?вторых, я заработал пенальти в конце матча, который, так уж получилось, решил судьбу встречи», — отметил Тюкавин в интервью «Правде Севера».
Первый гол на высшем уровне нападающий забил в феврале 2021 года в матче Кубка России со «Спартаком», пяткой замкнув навес со штрафного. В следующем сезоне Тюкавин помог «Динамо» стать бронзовым призером чемпионата России и дойти до финала Кубка России-2021/22.
«Динамо» летом 2021-го продлило контракт с Тюкавиным на три года, а в декабре 2023-го подписало новое соглашение — до лета 2028 года.
В сезоне-2023/24 Константин забил 15 голов в 30 матчах чемпионата и разделил второе место в гонке бомбардиров с Джоном Кордобой из «Краснодара», первый стал Матео Касссьерра из «Зенита» — 21 мяч.
«Динамо» имело шансы стать чемпионом, однако упустило эту возможность в заключительном матче. Московский клуб в 30-м туре уступил «Краснодару» в гостях со счетом 0:1 и довольствовался бронзовыми медалями, когда золото в споре с «быками» и «Зенитом» бело-голубым принесла бы ничья.
«Отвернулась удача. Она была с нами в играх с «Сочи» и «Балтикой», когда забивали победные голы на последних секундах. А в Краснодаре... Обидно второй раз останавливаться в шаге от мечты. В 2022-м упустили Кубок, сейчас — чемпионство. Надеюсь, с третьей попытки все-таки повезет, и у «Динамо» наконец-то будет трофей», — заявил Тюкавин «СЭ».
Карьера Константина Тюкавина в сборной России
Тюкавин выступал за юношеские сборные разных возрастов, дебютировал в молодежной команде в марте 2021-го в групповом турнире чемпионата Европы, а в главной команде страны — осенью того же года. 4 сентября футболист вышел на замену на 75-й минуте матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной Кипра (2:0).
Первый гол в сборной России Константин забил в товарищеском матче против Белоруссии. Игра прошла 7 июня 2024 года на стадионе «Динамо» в Минске и завершилась крупной победой россиян (4:0).
«Конечно, я рад дебютному голу за сборную. Всегда мечтал об этом. Да, это был товарищеский матч, но гол есть гол. Говорил ли кто-то что-то перед игрой? Никто ничего не говорил. Просто вышел на поле и сделал свою работу. Получилось забить, мы выиграли. Игра получилась хорошей для нас, мы контролировали ее ход», — приводит пресс-служба РФС слова Тюкавина.
Достижения Константина Тюкавина
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Бронзовый призер чемпионата России (2021/22, 2023/24)
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Финалист Кубка России (2021/22)
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Лучший футболист месяца чемпионата России (ноябрь-декабрь-2023, апрель 2024)
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Лауреат премии «Первая пятерка» лучшему молодому футболисту (2023)
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Игрок года «Динамо» Москва (2022/23)
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Лучший футболист РПЛ (2023/24)
Личная жизнь Константина Тюкавина
Свою первую любовь футболист встретил на трибунах столичного стадиона «Крылатское», куда Константин пришел вместе с мамой, чтобы поддержать отца-хоккеиста. Так Тюкавин познакомился с Аленой — дочерью многократного чемпиона мира по хоккею с мячом Сергея Шабурова. Первое время Тюкавин просто общался с девушкой, но впоследствии между молодыми людьми завязался роман.
«Сначала мы просто общались. Переписывались в соцсетях, пару раз сходили погулять. Плюс регулярно пересекались в «Крылатском» на играх и тренировках «Динамо»... Как-то под Новый год разъехались по городам. Я отправилась к родным в Киров, Костя — в Котлас. Поняли, что друг по другу скучаем. Вскоре в Москве встретились — и все, больше не расставались», — рассказала Алена «СЭ».
Константин и Алена поженились, когда им было всего по 20 лет. Многие с юмором отреагировали на столь ранний брак футболиста, однако пара об этом не думает.
«Косте в команде об этом говорили. Даже Личка пошутил, помните? На первой пресс-конференции его спросили: «Как относитесь к тому, что 20-летний Тюкавин женился?» Марцел хохотнул: «Он что, дурак?» «Но вообще, где написано, что в 20 свадьба — это рано, а в 25 или 30 — в самый раз? Все индивидуально. Если вам хорошо вдвоем, дальше по жизни готовы идти вместе — зачем искусственные барьеры ставить», — заявила Алена «СЭ».
В апреле 2024 года стало известно, что Тюкавин станет отцом. Он и его супруга провели гендер-пати на «ВТБ Арене» и узнали пол будущего малыша — у пары будет дочка.
Социальные сети Константина Тюкавина
- Instagram * (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4