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Сегодня, 03:31

В министерстве спорта Армении заявили, что не собираются красть российских спортсменов

Сергей Разин
корреспондент
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Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян высказался о возможных переходах российских спортсменов в сборную Армении.

«Если будут такие спортсмены и наши коллеги из России будут не против, мы запустим этот процесс. Для нас очень важно, чтобы смена гражданства была по принципу взаимодействия сторон. Мы не собираемся никого красть. Когда наши коллеги из России дадут свое соглашение, в таком случае мы сделаем шаги по тому или иному спортсмену», — приводит слова Гилояна Metaratings.ru.

Элина Аванесян. Еще одна российская теннисистка из топ-100 может сменить флаг. Аванесян ждут в Армении

Ранее Гилоян сообщил, что российская теннисистка Элина Аванесян, занимающая 78-е место в рейтинге WTA, будет выступать за сборную Армении.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-ministerstve-sporta-armenii-zayavili-chto-ne-sobirayutsya-krast-rossiiskikh-sportsmenov-371604/
Элина Аванесян
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