Блинкова обыграла Лисицки в первом круге турнира в Бад Хомбурге
Россиянка Анна Блинкова обыграла немку Сабину Лисицки в первом круге турнира в Бад Хомбурге (Германия) — 3:6, 6:1, 7:5. Матч длился 1 час 55 минут.
На счету Блинковой 4 эйса, 5 двойных ошибок и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов. У Лисицки — 10 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 из 9 реализованных брейк-пойнтов.
Во втором круге Блинкова сыграет с победительницей матча Алисия Паркс (США) — Лейла Фернандес (Канада).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Сабина Лисицки (Германия, WC) — 3:6, 6:1, 7:5
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