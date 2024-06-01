Российская теннисистка Мирра Андреева встретится с Пейтон Стирнс в третьем круге «Ролан Гаррос» в субботу, 1 июня. Время начала матча — не ранее 15:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию игры Андреева — Стирнс можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Стирнс, которая занимает 62-е место в рейтинге WTA, встречалась с Андреевой в феврале этого года на старте турнира в Дубае. Американка тогда победила россиянку в трех сетах — 6:2, 2:6, 6:1.

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».