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Сегодня, 13:30

Мирра Андреева — Пейтонс Стирнс: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос

Мирра Андреева сыграет с американкой Стирнс в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева встретится с Пейтон Стирнс в третьем круге «Ролан Гаррос» в субботу, 1 июня. Время начала матча — не ранее 15:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию игры Андреева — Стирнс можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Стирнс, которая занимает 62-е место в рейтинге WTA, встречалась с Андреевой в феврале этого года на старте турнира в Дубае. Американка тогда победила россиянку в трех сетах — 6:2, 2:6, 6:1.

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Новак Джокович. Матчи Медведева и Джоковича, Мирры Андреевой и Соболенко. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева
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