Камоцци: «Станкович бросит настоящий вызов «Зениту» в борьбе за чемпионство»

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци поделился мнением о предстоящей работе нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Уверен, Станкович бросит настоящий вызов «Зениту» в борьбе за чемпионство. Он — лидер по своей натуре. У команды точно появится характер», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он возглавит команду с сезона-2024/25. В минувшем розыгрыше РПЛ красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице.